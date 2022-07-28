Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı

28.07.2022 13:21
Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı

Kırklareli'nde kaçak göçmenlerin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde kaçak göçmenlerin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kuleli köyü yakınlarında M.D.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk araştırmada 6 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü M.D.K. ve yabancı uyruklu vatandaşlar tedavi altına alınırken olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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