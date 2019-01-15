Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 223 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 223 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Kumrular köyünde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler H.B'nin evinde yaptığı aramalarda 223 litre kaçak içki ile çok sayıda bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Jandarma, Kırklareli, Güncel
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