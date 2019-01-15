Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 223 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli
'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 223 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri Babaeski
ilçesinin Kumrular köyünde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler H.B'nin evinde yaptığı aramalarda 223 litre kaçak içki ile çok sayıda bidon ele geçirildi.
Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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