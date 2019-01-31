Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

31 dakika önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 329 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 329 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Yenimahalle köyünde T.Ö'nün evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.


Ekipler T.Ö'nün evinde yaptığı aramalarda, 329 litre kaçak içki ele geçirdi.


Olayla ilgili T.Ö. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA

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