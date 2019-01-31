Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu
31 dakika önce
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 329 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli
'nde düzenlenen operasyonda 329 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski
ilçesinin Yenimahalle
köyünde T.Ö'nün evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Ekipler T.Ö'nün evinde yaptığı aramalarda, 329 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili T.Ö. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA
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