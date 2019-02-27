Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde A.K'nin evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin evinde ve otomobilinde yaptığı aramada, 310 litre kaçak içki, içki imalat düzeneği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

İçki imalat düzeneği ile av tüfeğine el konurken, kaçak içki imha edildi.

Şüpheli A.K'ye Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında idari işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:35 Kaynak: AA

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