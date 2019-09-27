Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

2 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 191 litre kaçak içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 191 litre kaçak içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler Demirköy ilçesinin Balaban köyü yakınlarında şüpheli R.Ö'nün kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramalarda 191 litre kaçak içki, 150 paket kaçak sigara 15 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili R.Ö. gözaltına alındı.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı
Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti Son dakika: Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]