Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 247,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaştı.
Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyü yakınlarında M.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Aramada, mükerrer kapüşon kullanılmış şişelerde 247,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu.