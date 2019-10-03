Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 247,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 247,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyü yakınlarında M.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Aramada, mükerrer kapüşon kullanılmış şişelerde 247,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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