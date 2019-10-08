Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

11 dakika önce

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştiren jandarma ekipleri, 42 litre kaçak içki, kırmızı et ve paketli gıda ürünleri ele geçirdi.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştiren jandarma ekipleri, 42 litre kaçak içki, kırmızı et ve paketli gıda ürünleri ele geçirdi.


Kırklareli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Babaeski ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada 42 litre kaçak içki, 10 kilo kırmızı et, 16 kilo sucuk, 172 paket çeşitli gıda ürünü ele geçirildi. Araç sürücüsü S.M. gözaltına alındı. S.M. emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatı ile serbest bırakılırken, kaçak ürünlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Babaeski, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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