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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

7 dakika önce

Kırklareli'nde kendi ürettiği kaçak içkileri piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nde kendi ürettiği kaçak içkileri piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde A.O.İ.'nin evinde kaçak içki üreterek piyasaya sürdüğünü tespit etti.

A.O.İ'yi takibe alan ekipler, 2 litre içkiyi S.Ç'ye sattığı esnada suç üstü yakalandı.

Şüpheli A.O.İ. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ekipler kaçak içkiye el koyarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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