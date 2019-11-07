Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Kırklareli'nde 249 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nde 249 litre kaçak içki ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Çukurpınar köyünde C.B'nin ev ve iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.

Ekipler C.B'nin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda 249 litre kaçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli C.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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