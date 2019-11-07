Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde 249 litre kaçak içki ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Çukurpınar köyünde C.B'nin ev ve iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.

Ekipler C.B'nin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda 249 litre kaçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli C.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.