Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği kaçak içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği kaçak içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 641 litre kaçak içki ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli'nde polis ekipleri kaçak ve sahte içki konusunda çalışmalarını sıklaştırdı. Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 8 iş yeri, araç ve evden oluşan adreslerde kaçak ve sahte içki üretildiğini belirledi. Ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra operasyon için düğmeye batı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 641 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Babaeski, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi
79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular!

Son Dakika Haberleri
05:05 İstanbul'daki Suriye radyosu sustu: Yayıncılar sürgünde - Son Dakika Haber
03:40 Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti - Son Dakika Haber
03:35 Samsun'da 4 bara silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
02:36 BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Son Dakika Haber
02:25 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 06:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]