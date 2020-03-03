Kırklareli'nde kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak içki ve sigara operasyonu

6 saat önce

Babaeski ilçesinde 27,9 litre kaçak içki ile 78 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçak içki ve sigara operasyonu, System.String[]

Babaeski ilçesinde 27,9 litre kaçak içki ile 78 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye kaçak içki getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Katranca köyü yakınlarında M.C yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada, 27,9 litre çeşitli markalarda kaçak içki ile 78 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak içki ve sigaralara el konuldu.

Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:04:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]