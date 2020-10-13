Kırklareli'nde kaçak içki ve tütün operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde bazı şüphelilerin kaçak içki ve tütünleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 45 bin doldurulmuş makaron, 82 kilogram tütün, 118 litre kaçak içki, çok sayıda bidon, 5 litre etil alkol ele geçirildi.