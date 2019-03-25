Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak Kazı İddiası

Kırklareli'nde Kaçak Kazı İddiası

1 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şahıs gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Kaçak Kazı İddiası, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Vize-Balkaya köyünde, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye attığı sırada 1'inci derece sit alanı içerisinde İ.İ., A.D., K.K. ve Ş.A. isimli şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili olarak şüpheliler gözaltına alınırken, olayda 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balta ve diğer malzemelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Vize, Kırklareli, Güncel
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