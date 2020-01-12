Kırklareli'nde kaçak kazı iddiası - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı iddiası

6 saat önce

Kırklareli'nde 5 farklı noktada kaçak kazı yapılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde kaçak kazı iddiası, System.String[]

Kırklareli'nde 5 farklı noktada kaçak kazı yapılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Üsküp Beldesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Bölgede incelemede bulunan ekipler, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 5 farklı noktada kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kazı alanlarında çalışmada bulundu.

Jandarma ekipleri, bölgeye giden güzergahlardaki iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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