Kırklareli'nde kaçak kazı iddiası - Son Dakika

Jandarma ekipleri, bölgeye giden güzergahlardaki iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Üsküp Beldesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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