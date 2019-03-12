Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Balaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Her iki mevkiye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.İ, S.B, İ.A, M.T, E.Ç, E.Y. ve S.O'yu suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Kıyıköy beldesinde çukur kazdıkları tespit edildi.


Operasyonda ele geçirilen dedektör ve kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Kıyıköy, Kırklareli, Güncel
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