Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde Ü.A, G.Ö, A.K, H.K, Y.M, F.A. ve A.T'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.



Şüpheleri kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan alan jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.



Şüphelilerin bölgede 5 metre derinliğinde, 6 metre genişliğinde çukur kazdıklarını belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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