Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

5 saat önce

Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu, System.String[]
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde S.B ve C.T'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüpheleri kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan alan jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:52 Kaynak: AA
Jandarma, Vize, Kırklareli, Güncel
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