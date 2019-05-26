Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
5 saat önce
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Vize
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:52 Kaynak: AA
ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde S.B ve C.T'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.
Şüpheleri kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan alan jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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