Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

55 dakika önce

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin kobra tarla mevkisi ve Balkaya köyünde nalbant ağaçları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Ş.Ö, F.Ö, M.K, R.K, S.G ve A.A'yı kaçak kazı yaparken yakaladı.
Şüphelerin, kobra tarla mevkisinde 6, nalbant ağaçları mevkisinde ise 1 metre derinliğinde çukur açtıkları belirlendi.
Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:18 Kaynak: AA
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