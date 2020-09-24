Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kaçak kazı operasyonunda 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terzidere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Topkoru mevkinde sit alanında kaçak kazı yapan R.K, A.A. ve M.Ş. suçüstü yakaladı, ekipleri fark ederek bölgeden kaçan H.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyonu derinleştiren ekipler kazıyı K.E'nin yaptırdığı belirleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:21 - Kaynak: AA
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