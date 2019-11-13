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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye ve Aksicim köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, üç bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 10 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el kondu.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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