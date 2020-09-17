Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 14 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'üne sosyal mesafe kuralını ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle 9 bin 900 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye, Çövenli, Balkaya ve Evrencik köylerinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda U.Ç, A.İ, M.A, M.D, K.V, K.Ç, H.K, U.Ç, A.İ, A.Y, S.A, G.B, S.A. ve Ö.G'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Öte yandan şüphelilerden U.Ç, A.İ, M.A. ve M.D'ye sosyal mesafe kuralını ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 900 lira ceza uygulandı.