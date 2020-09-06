Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kale Mevkisinde düzenlendiği operasyonda U.T.Y ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:33 - Kaynak: AA
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