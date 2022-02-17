Üye Girişi
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

17.02.2022 15:10
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Panayır İskelesi mevkisinde E.B, Ü.Y. ve H.O'yu suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500

Kaçak Kazı, Kırklareli, Hisarcık, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:05 Düğünde gerçekleştirilen gelenekler 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!
15:03 Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayeti tepkisi: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
12:04 Hiç suçu yokken 12 yıl hapse mahkum edildi, 8 yıl sonra gerçek anlaşıldı
14:37 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan'ın verdiği mektuptan ne çıktı?
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:17:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement