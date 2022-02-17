Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Panayır İskelesi mevkisinde E.B, Ü.Y. ve H.O'yu suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika