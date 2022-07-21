Ayrıca, Kırklareli Valiliğince orman yangınları konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla kabahatler kanunu kapsamında "Emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Hisarcık, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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