Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

21.07.2022 10:25
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Balkaya Kalesi mevkisinde M.Y, E.A ve M.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, Kırklareli Valiliğince orman yangınları konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla kabahatler kanunu kapsamında "Emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Hisarcık, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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