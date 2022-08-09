Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağl Aksicim köyü Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Ü.T, E.O. ve A.B'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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