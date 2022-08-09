Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

09.08.2022 16:06
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağl Aksicim köyü Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Ü.T, E.O. ve A.B'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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