Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü Balkaya Kalesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.C., H.U., M.G. ve B.Y. isimli şahıslar ellerinde, 1 adet demir çubuk, 5 adet L şeklinde boşluk arama çubuğu ile suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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