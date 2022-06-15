Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

15.06.2022 11:14
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü Balkaya Kalesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.C., H.U., M.G. ve B.Y. isimli şahıslar ellerinde, 1 adet demir çubuk, 5 adet L şeklinde boşluk arama çubuğu ile suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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