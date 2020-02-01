Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Define aramadıklarını öne süren şüphelilerin kazı yaptığı bölgede güç kaynağı, dedektör, bilgisayar, sırt çantası ile halat ele geçirildi.

Şüphelilerin "Kanalizasyon kazısı yapıyoruz, bu yüzden çukur kazdık." şeklindeki savunmaları dikkati çekti.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler, Top Tepe mevkisinde iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda G.B, B.B. A.K, Y.F. ve S.C'yi iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!