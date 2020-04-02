Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Meleşkoru ve Kurgula Kaynağı mevkisine düzenlenen operasyonda A.B, F.B, M.Ö, M.İ ve M.T'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:08 Kaynak: AA
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