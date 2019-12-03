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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Sülüklü Göl ve Aytoroz mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, M.E. Ö.E. M.E. N.S. ve C.K'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İki dedektör, akü ve kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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