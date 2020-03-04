Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

12 dakika önce

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgeye düzenlenen operasyonda Y.K, A.K, O.S, E.G, B.Y, S.Y ve Y.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan bakır çubuk, dedektör, toprak eleme aparatı, keser ve küreklere el konuldu.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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