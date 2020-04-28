Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Teke Deresi ile Kartal Kayalıkları mevkilerine düzenlendiği operasyonda A.B, H.K, S.U, S.U, A.Y, M.Ö ve A.A'yı suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine bağlı Eriklice köyü ile Vize ilçesinin Hamidiye köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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