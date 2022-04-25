Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

25.04.2022 15:23
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, üç ayrı bölgede H.C.Z, R.T, B.K, A.E, Ü.E, İ.A, H.K, E.K. ve E.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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