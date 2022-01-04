Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağarası mevkiinde 1 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.Ö. kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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