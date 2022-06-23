Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

23.06.2022 13:54
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Ş.G, S.Y, T.Y, A.E. ve K.Y. isimli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika

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