Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası
25.11.2020 10:09
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı, şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı, şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, İ.Ç. ve Z.M'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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