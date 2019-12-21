Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, K.U, F.P, H.K. ve A.A'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Dedektör, akü ve kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.