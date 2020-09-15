Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 karton kaçak tütün ele geçirildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Katranca köyünde S.Y'nin otomobilinde kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüpheli S.Y'ye ait otomobil durdurarak arama yapıldı. Aramada, 50 karton içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun kapsamında şüpheli S.Y'ye 15 bin 947 lira ceza yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 10:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonu - Son Dakika