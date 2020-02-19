Kırklareli'nde kaçak "vizon postu" ve "kürk mont" ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak 'vizon postu' ve 'kürk mont' ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak "vizon postu" ve "kürk mont" ele geçirildi

7 saat önce

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde 472 vizon postu, 3 kürk mont, otomobil yedek parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçak

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde 472 vizon postu, 3 kürk mont, otomobil yedek parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'na yakın bölgede gerçekleştirdiği trafik uygulamasında, N.R.K. idaresindeki yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 472 vizon postu, 3 kürk mont, 25 litre kaçak içki ve 136 bin 900 lira değerinde 15 otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü N.R.K. ve H.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim
Selam verip aldığı herkesi dolandırdı! 4 milyon TL toplayıp ortadan kayboldu Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:07:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde kaçak "vizon postu" ve "kürk mont" ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]