Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesi ile Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinden piyasaya kaçak içki, parfüm ve çay sürüldüğü ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, N.A. K.K. ve G.A'ya ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 129 litre kaçak içki, 29 şişe kaçak parfüm, 4 kilogram çay ve 4 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alınırken, silahlar ile kaçak malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.