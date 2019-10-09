Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu

2 dakika önce

Babaeski ilçesinde bir araçta 42 litre kaçak içki ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Babaeski ilçesinde bir araçta 42 litre kaçak içki ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu S.M. yönetimindeki otomobille kaçakçılık yapıldığını tespit etti.

Babaeski ilçesinin Taşköprü köyü yakınlarında otomobili durduran ekipler, arama yaptı.

Aramada, 42 litre kaçak içki, 10 kilogram kırmızı et, 16 kilogram sucuk ve 172 paket kaçak gıda maddesi ele geçirildi.

Şüpheli S.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak içki ve gıda maddelerine el konuldu.

Jandarma, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika bölgeyi terk etti, YPG mevzileri boş kaldı
Emine Bulut'un katili bugün hakim karşısına çıkacak Yiğit Bulut'un "Mehmet Haberal'a güvenmiyorum" açıklamasına Haberal'dan yanıt: Açıklamaları ile milletimizi yanıltmaya çalışmış Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]