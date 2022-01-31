Üye Girişi
KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

31.01.2022 16:37

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki ve kozmetik ürün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki ve kozmetik ürün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak içki ve kozmetik ürünler getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde 5 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 740 litre kaçak içki, bin 100 paket kaçak sebze tohumu, 200 saç boyası ile 120 krem ele geçirdi.

5 zanlı gözaltına alındı.

KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kaçak İçki, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:54 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
16:30 Donan gölde tatilcilerin tehlikeli eğlencesi
16:37 Zamlar sonrası Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi yapıldı
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 17:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement