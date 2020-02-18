Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonları - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonları

7 saat önce

Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonlarında ocak ayında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonları, System.String[]

Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonlarında ocak ayında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-31 ocaktaki çalışmalarda "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet", "Resmi belgede sahtecilik" "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlarını işledikleri tespit edilen 26 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 83 kilogram 902 gram tütün, 38 bin 687 makaron, 41 litre içki, sigara sarma makinesi, sahte nüfus cüzdanı ele geçirildiği kaydedildi.

Kaçakçılıkla Mücadele, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]