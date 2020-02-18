Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonları - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçakçılık ve suç örgütü operasyonlarında ocak ayında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-31 ocaktaki çalışmalarda "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet", "Resmi belgede sahtecilik" "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlarını işledikleri tespit edilen 26 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 83 kilogram 902 gram tütün, 38 bin 687 makaron, 41 litre içki, sigara sarma makinesi, sahte nüfus cüzdanı ele geçirildiği kaydedildi.