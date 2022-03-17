KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak

17.03.2022 09:34

Kırklareli'nde kadın çiftçiler, meyve yetiştiriciliği kurslarıyla bilgilerini pekiştirirken, bilinçli üretim modelini de geliştiriyor.

Kırklareli'nde kadın çiftçiler, meyve yetiştiriciliği kurslarıyla bilgilerini pekiştirirken, bilinçli üretim modelini de geliştiriyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ürünlü köyünde açılan meyve yetiştiriciliği kursunda 15 kadın çiftçiye, meyve fidanı dikimi, bakımı, üretimi, hasadı ve pazar arayışı hakkında bilgiler veriliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine kentte kadın üreticilere yönelik kursların devam ettiğini söyledi.

Kadın çiftçi sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Aksoy, kadınların bu alanda daha büyük başarıl elde ettiğini kaydetti.

Köylü kadınların ürettikleri ürünleri piyasaya sürerek ekonomiye de katkı sunacağını aktaran Aksoy, "Kendi emekleriyle ürettiklerini inşallah pazarda satacaklar ve kendi ekonomilerine katkıları olacak. Kadınlar işin içinde olunca başarı geliyor. İnşallah ürettiklerini satabilecekleri alan, pazar yaparak, daha rahat bir ortamda üreticiyle son tüketiciyi bir araya getirerek ekonomilerine katkı sağlamalarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Üzümsü meyve üretimlerinin de bölgede yaygınlaştığına dikkat çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Özellikle sulanabilir küçük alanlarda büyük üretimler yapmamız mümkün. Üzümsü meyve üretimleri de artmaya başladı. Zaten gıdanın da dünyada önemli bir meta olduğunu düşünürsek devletimizin de verdiği hibe desteklerle ile inşallah daha güzel işler yapacağız."

KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak
KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak
KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak
KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak
KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak
KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak

YORUMLAR
500
TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:50:42. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement