Ağustos ayında fabrikalar, park ve bahçeler gibi alanlarda 4 bin 835 erkeğin bilgilendirildiğini ifade eden Cerit, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi - Son Dakika

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