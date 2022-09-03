Kırklareli'nde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi

03.09.2022 10:16
Kırklareli'nde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi

Kırklareli'nde, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla erkekler bilgilendirildi.

Kırklareli'nde, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla erkekler bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla İçişleri Bakanlığının hazırlamış olduğu video ve broşürler kullanılarak, erkeklere eğitimler verildiğini söyledi.

Ağustos ayında fabrikalar, park ve bahçeler gibi alanlarda 4 bin 835 erkeğin bilgilendirildiğini ifade eden Cerit, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:17:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement