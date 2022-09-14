Kırklareli'nde "kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimleri devam ediyor

Kırklareli'nde "kadına yönelik şiddetle mücadele" farkındalık eğitimleri sürüyor.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kadın Kısım Amirliği ekiplerinin 8-11 Eylül tarihlerinde Pehlivanköy'de düzenlenen 112. Pavli Panayırı'nda stant açtığı belirtildi.
Açıklamada, stantta 10 bin erkeğe "kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildiği, 2 bin 560 kadına da KADES uygulamasının anlatıldığı bildirildi.
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