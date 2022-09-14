Açıklamada, stantta 10 bin erkeğe "kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildiği, 2 bin 560 kadına da KADES uygulamasının anlatıldığı bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kadın Kısım Amirliği ekiplerinin 8-11 Eylül tarihlerinde Pehlivanköy 'de düzenlenen 112. Pavli Panayırı'nda stant açtığı belirtildi.

Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 'kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

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