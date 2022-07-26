Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadelede 2 bin 340 erkeğe eğitim verildi

Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2 bin 340 erkeğe eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığının "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla başlattığı 5 Milyon Erkeğe Eğitim Verilmesi Projesi kapsamında Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca eğitimler devam ediyor.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir günde Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz beldelerindeki kıraathanelerde 340 erkeğe eğitim verildi.

Ekipler, eğitimlerin ardından vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, haziran ayında başlatılan proje kapsamında 2 bin 340 erkeğe eğitim verilirken, yıl sonuna kadar en az 20 bin erkeğe ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.