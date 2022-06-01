Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak - Son Dakika
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Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak

01.06.2022 09:50
Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak

Kırklareli'nde "Kakava Ateşi" yarın yakılacak.

Kırklareli'nde "Kakava Ateşi" yarın yakılacak.

Salgın nedeniyle 3 yıldır gerçekleştirilemeyen Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali bu yıl 2- 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarın kortej ile başlayacak olan etkinlikler kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanında "Kakava Ateşi" yakılacak.

Ardından Sırbistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ile Bosna Hersek'ten gelen ekipler gösterilerini sunacak.

Festivalde Candan Erçetin, Kubat, Ali Altay, Funda Arar konser verecek.

Festival kapsamında çeşitli etkinliklerde düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Haziran, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Kakava ateşi' yarın yanacak - Son Dakika


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