Kırklareli'nde kamyon kasasında ve ormanlık alanda 30 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 30 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kofçaz ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştiren jandarma, Yukarıkanara köyünde sürücülüğünü H.Y'nin yaptığı kamyonu durdurdu.
Kamyon kasasında Afganistan uyruklu 22 sığınmacı yakalandı. Araçta katlanabilir merdivenler de bulundu.
Olayla ilgili sürücü H.Y. ile C.F.A. gözaltına alındı.
Çağlayık köyünde de çalışmalarını sürdüren ekipler, ormanlık alanda Pakistan uyruklu 8 sığınmacıyı yakaladı.
Yabancı uyruklu 8 kişi ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.
Sığınmacılar İl Göç İdaresine gönderildi.
Kaynak: AA
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