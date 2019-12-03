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Kırklareli'nde kamyonda 98 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 98 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 98 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde M.C.Y. idaresindeki kamyonu durdurdu.
Araçtaki kontrollerde, kamyonun kasasında Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan uyruklu 2'si kadın 98 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen kamyon şoförü M.C.Y. ile yabancı uyruklu Ş.Ş. ve M.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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