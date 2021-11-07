Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Tolga Atabey'in kullandığı 34U M 7919 kamyonet ile Yaşar Memiş Vargün yönetimindeki 39 SA 203 plakalı otomobil, Veli Meşe mevkisinde çarpıştı.

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